Dużo kawy w małej kuchni. Pokochasz ten malutki ekspres

Masz dość swojego starego, ogromnego i nieporęcznego ekspresu do kawy? Szukasz sprzętu, który będzie kompaktowy, a jednocześnie nieogołocony z tych najważniejszych funkcji? A może masz na tyle małą kuchnię, że w ogóle nie myślisz o zakupie takowego, bo żyjesz w przekonaniu, iż nie ma w niej na takowy miejsca? W każdej tej sytuacji KRUPS Coffee Crush będzie idealnym wyborem.

Oto kawowy crush i jego 15 centymetrów

Ekspresy do kawy z tej wyższej półki mają zwykle to do siebie, że są ogromne - i nic dziwnego, skoro ich zaletami są zwykle duże pojemniki na wodę i na fusy, więc nie ma zmiłuj, muszą zajmować sporo miejsca. Wiele osób bardziej sobie jednak ceni kompaktowość tego typu urządzeń, zwłaszcza jeśli mieszkają, tak jak ja, w bloku z wielkiej płyty, gdzie każdy cm3 w kuchni jest na wagę złota.

KRUPS Coffee Crush to zupełnie nowy ekspres do kawy w ofercie marki, który przypadnie do gustu wszystkim osobom, które potrzebują lub po prostu chcą mieć sprzęt, który nie zagraci blatu. Urządzenie trafiło do oferty firmy w Polsce w ubiegłym miesiącu, a ja miałem je już okazję przetestować w warunkach domowych. A co dokładnie potrafi KRUPS Coffee Crush i jakie programy oferuje?

KRUPS Coffee Crush - gabaryty

Producent z dumą się chwali, że nowe urządzenie jest o około 50 procent bardziej kompaktowe niż klasyczne ekspresy do kawy z młynkiem. Szerokość tego urządzenia to jedynie 15 cm, więc łatwo je „wcisnąć” we wnękę, która do tej pory nie była zagospodarowana. Do tego KRUPS Coffee Crush nie ma żadnych wysuwanych od boku pojemników, więc możemy dosunąć go bezpośrednio do ściany.

Ten brak pojemników wysuwanych z boku to ogromna zaleta. Często ekspresy z segmentu Premium nie tylko są ogromne, ale i wymagają zagospodarowania przestrzeni zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Co zaś istotne, tak jak gabaryty Coffee Crush są niewielkie, tak ma on ogromne możliwości w zakresie przygotowywania różnych specjałów kawowych.

Co potrafi KRUPS Coffee Crush?

Urządzenie pozwala na wiele więcej niż przygotowanie klasycznej małej czarnej i ma więcej funkcji, niż mogłoby się wydawać. Sprzęt przede wszystkim łączy zalety ekspresu kolbowego z ekspresem automatycznym. Do tego wyposażono w intuicyjny panel kontrolny z przyciskami pozwalającymi na szybkie przygotowanie czterech różnych napojów: espresso, lungo, filter coffee i cold brew.

Do przygotowania wybranego napoju wystarczy jedno dotknięcie w panel kontrolny, a przyciski w trybie uśpienia są z kolei wygaszane, dzięki czemu urządzenie wygląda wtedy elegancko i neutralnie - ale jak tylko go dotkniemy panel, te się podświetlają. Z ich pomocą da się również zmienić rozmiar napoju na mały, średni i duży, co pozwala dopasować ilość napoju do rozmiaru kubka.

Do tego na panelu kontrolnym ekspresu do kawy KRUPS Coffee Crush możemy wybrać jeden z trzech stopni temperatury, a także moc kawy - i tu także są trzy poziomy. Łatwo policzyć, że daje to nam 36 różnych kombinacji, a do tego możemy wlać do kubka, tak po prostu, gorącą wodę. W urządzeniu znalazła się dysza spieniająca, która pozwala przygotować kawy mleczne (cappucino, caffe latte).

KRUPS Coffee Crush w praktyce

Możemy przygotować też na zmianę kawy w trybie automatycznym z ziaren mielonych przez młynek, jak i z ziaren zmielonych samodzielnie, jak w klasycznym ekspresie kolbowym. Pomiędzy tymi trybami przełączamy się również jednym przyciskiem. Przydaje się to, jeśli mamy akurat ochotę na inny rodzaj kawy niż ta, którą wsypaliśmy do pojemnika lub gdy potrzebujemy przygotować kawę bezkofeinową.

Z ekspresów marki Krups korzystam od lat i cenię je przede wszystkim za smak przygotowywanych napojów i nie inaczej jest w przypadku modelu Krups Coffee Crush. Przygotowane kawy są aromatyczne oraz pełne smaku, za co odpowiadają stalowy młynek oraz możliwość generowania przez sprzęt ciśnienia na poziomie 15 bar. System grzewczy Thermoblock sprawia, że sprzęt bardzo szybko się nagrzewa.

Nie zabrakło tutaj, rzecz jasna, regulacji stopni zmielenia kawy za pomocą pokrętła umieszczone w zbiorniku na kawę ziarnistą - dostępne jest pięć poziomów. Pozwala to przygotowywać naprawdę różne kawy oraz dopasować ich parametry do gustu zarówno każdego z domowników, jak i odwiedzających nas gości.

Co jeszcze warto wiedzieć o KRUPS Coffee Crush?

Na tym etapie zadajecie sobie pewnie jedno zasadnicze pytanie: na jakie kompromisy musiał pójść producent, by stworzyć tak małe urządzenie o tak dużych możliwościach? Na ołtarzu kompaktowościzłożony został tutaj jedynie oddzielny pojemnik na fusy. W tych większych, klasycznych ekspresach, takowy jest zwykle obecny, a opróżnia się go zwykle co kilka dni.

W przypadku Krups Coffee Crush po zrobieniu kawy trzeba każdorazowo wyrzucić fusy do śmietnika. Biorąc pod uwagę fakt, iż mówimy o sprzęcie o szerokości jedynie 15 cm, nie jest to przesadnym problemem, tym bardziej że ich usuwanie zajmuje dosłownie kilka sekund. Mamy tu taki sprytny przycisk, który wypycha wszystkie zbite w krążek fusy z pojemnika na zmieloną kawę prosto do kosza.

A co z tymi pojemnikami, na które miejsce się znalazło? Te mają już słuszną wielkość, bo ten na wodę mieści jej 1,8 l, a do tego na ziarna wsypiemy do 150 g kawy. Urządzenie łatwo się przy tym czyści, a w ofercie firmy jest rzecz jasna zestaw do odkamieniania. Jeśli kupicie KRUPS Coffee Crush i będziecie takowego potrzebować, to szukajcie produktu oznaczonego KRUPS F054.

KRUPS Coffee Crush - cena

A ile za sprzęt taki jak KRUPS Coffee Crush trzeba zapłacić? Producent wycenił ten model na 1499 zł w beżowej wersji kolorystycznej. Egzemplarze w kolorach pistacjowym oraz kości słoniowej sprzedawane są obecnie za kwotę 1199 zł.

I to naprawdę niezła cena jak za urządzenie tej klasy, które nie tylko oszczędza miejsce w naszej kuchni, ale do tego wygląda niezwykle elegancko - zwłaszcza za sprawą tego błyszczącego srebrnego wykończenia obok wylewki.

Piotr Grabiec 01.06.2026 16:00

Lokowanie produktu : KRUPS

