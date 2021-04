KRUPS Intuition Preference Plus, czyli ekspres automatyczny trochę jak smartfon

KRUPS Intuition Preference Plus to najnowszy ekspres automatyczny w ofercie producenta, zwracający uwagę świetnym wzornictwem i wyświetlaczem Smart Screen do obsługi. Miłośnicy kawy poczują się w domowym zaciszu tak, jakby byli w kawiarni.

Od kilku lat używam automatycznego ekspresu ciśnieniowego i jest to jeden z tych produktów, które dosłownie zmieniają życie. Szczególnie jeśli - podobnie jak ja - uwielbiasz kawę, ale zupełnie nie masz czasu ani ochoty na przyrządzanie jej w kawiarkach, ekspresach ręcznych, a już zwłaszcza w tych wszystkich alternatywnych gadżetach do zaparzania.

Kubek porannej mocnej kawy i popołudniowe cappuccino bądź flat white to dwa elementy dnia, które uwielbiam. Siłą automatycznego ekspresu ciśnieniowego jest to, że zapewni mi ten mały moment codziennej celebracji po naciśnięciu jednego przycisku. Bardzo lubię mój prywatny ekspres, choć dziś wybrałbym inne urządzenie. Dlatego zawsze gdy tylko trafia się okazja na test nowego ekspresu, nie przepuszczam jej.

KRUPS Intuition Preference Plus to jeden z najnowszych ekspresów. Widać to na pierwszy rzut oka.

Testowany przeze mnie ekspres KRUPS Intuition Preference Plus trafił do mnie w pięknym matowym wykończeniu o tytanowym kolorze. Taki sprzęt świetnie wyglądałby wśród ciemnych szafek, ale bardzo spodobał mi się jego wygląd w mojej jasnej kuchni, która ma kilka czarnych akcentów, w tym. m.in. uchwyty frontów szafek. Design jest bardzo nowoczesny, a skok jakościowy i funkcjonalny w porównaniu do mojego prywatnego ekspresu jest ogromny. Powrót do starego urządzenia nie będzie miłym doznaniem estetycznym.

Pierwsze co rzuca się w oczy to ekran do obsługi. Smart Screen to rozwiązanie wyjątkowo intuicyjne, bo przecież przewijanie dotykowych ekranów mamy we krwi. Ekran wygląda nowocześnie, jest jasny, ma ładne kolory i dobrą szczegółowość, czyli wszystko to, co powinien mieć wyświetlacz w 2021 r. Wokół ekranu znajdują się cztery dotykowe przyciski do obsługi, w tym dwa włączające profile użytkowników, o czym za chwilę.

KRUPS Intuition Preference Plus ma 15 wbudowanych napojów.

Piszę o napojach, bo wśród nich znajdziemy nie tylko kawy. Te są jednak podstawą działania ekspresu. Czytelne menu pokazuje nazwę i miniaturkę każdego napoju, a znajdziemy tu:

kawy czarne, w tym: ristretto, espresso, café long, doppio, americano, lungo,

kawy mleczne: espresso machiatto, cappuccino, latte machiatto, flat white, caffe latte,

spienione mleko,

gorącą wodę o trzech temperaturach dobranych do zaparzenia herbat: czarnej, zielonej i ziołowej.

Słowem, mamy tu wszystko, czego można oczekiwać od ekspresu automatycznego, a nawet sporo więcej. Osobiście szczególnie polubiłem się z kawą flat white, której brakuje w moim własnym ekspresie. Często zdarzało mi się zamawiać ją w kawiarni, a ta wykonana w ekspresie automatycznym KRUPS Intuition Preference Plus bardzo przypadła mi do gustu. Uważam, że ma najlepsze proporcje kawy do spienionego mleka spośród wszystkich kaw mlecznych dostępnych w urządzeniu.

Jedną z największych zalet ekspresu KRUPS Intuition Preference Plus jest personalizacja ustawień.

Każdą kawę można dostosować, dobierając jej moc oraz wielkość. W przypadku kaw czarnych można wybrać dokładną objętość w mililitrach, a dla kaw mlecznych KRUPS poszedł drogą znaną z kawiarni, gdzie mamy do wyboru rozmiar M, L, bądź XL.

Prawdziwą siłą ekspresu są jednak profile użytkowników. Możemy w bardzo prosty sposób zaprogramować dwa profile, które można uruchomić przyciskami na obudowie. W swoim profilu możemy zapisać zestaw siedmiu kaw, które będą już skonfigurowane. Lubisz espresso, ale nieco większe niż standardowe? Możesz zapisać ten wariant w profilu. A tuż obok najmocniejszą flat white w rozmiarze XL.

Kawy zapisane w profilu sprawiają, że nie musimy każdorazowo zmieniać parametrów napoju przed jego przygotowaniem, a to przekłada się na większą wygodę użytkowania. Do tego możemy podzielić naszą listę na kawy widoczne w tygodniu roboczym i w weekend, jeśli np. mamy w zwyczaju pić w weekendy lżejsze, bardziej mleczne napoje.

Nie zabrakło też możliwości zaparzenia dwóch kaw jednocześnie, co przydaje się naprawdę często, a jest nieocenione w sytuacjach, gdy mamy gości.

Bardzo spodobał mi się system komunikacji bazujący na oświetleniu LED.

U dołu ekspresu znajduje się pasek LED, który w domyślnym trybie jest niebieski. Jeśli ekspres z jakiegoś względu będzie się domagał naszej uwagi, pasek zaświeci się na czerwono, czego nie sposób przeoczyć. Komunikat na ekranie wyjaśni, czy chodzi o uzupełnienie wody, dosypanie kawy, czy opróżnienie tacki ociekowej i pojemnika na fusy.





System podświetleń jest również zintegrowany z profilami użytkowników. Profile mogą mieć przypisane własne kolory, dzięki czemu od razu wiemy, czy jest uruchomiony profil z naszymi kawami.

A jak wypada obsługa, czyszczenie i konserwacja ekspresu?

Miałem już styczność z ekspresami automatycznymi KRUPSA, ale w modelu KRUPS Intuition Preference Plus kilka rzeczy mnie zaskoczyło.

Kawę uzupełniamy w pojemniku mieszczącym się u góry. To, czego nie widać, to metalowy stożkowy młynek żarnowy mieszczący się pod pojemnikiem. Mamy za to widoczne pokrętło, które pozwala dobrać sposób zmielenia kawy na pięciostopniowej skali. Od razu rzuciło mi się w uszy, że młynek jest lepiej wygłuszony niż w moim prywatnym ekspresie. Pracuje ciszej i bardziej miękko.

Wodę uzupełniamy w zbiorniku mieszczącym się z tyłu ekspresu. Mieści on trzy litry i można go łatwo wyjąć, ponieważ pokrywa jest jednocześnie uchwytem do przenoszenia. Woda ze zbiornika jest filtrowana przez umieszczony na dolnej ściance filtr.

Nowością był dla mnie pojemnik na fusy, który w KRUPS Intuition Preference Plus wysuwa się do przodu. To rozwiązanie sprawia, że ekspres można dosunąć do ściany zarówno od prawej jak i od lewej strony, ponieważ na bokach nie mamy żadnych elementów służących do obsługi.

Pojemnik na skropliny wysuwamy od dołu.









Standardowo dla KRUPSA, konserwacja ekspresu jest automatyczna i banalnie prosta. Ekspres potrafi automatycznie wykryć kamień, przeprowadzić program płukania dyszy, systemu mlecznego i wewnętrznych części ekspresu. Czyszczenie wnętrza odbywa się przy użyciu tabletki, podobnie jak ma to miejsce np. w zmywarce. Nie musimy niczego rozkładać na części pierwsze i myć ręcznie.

Ważnym elementem jest też system mleczny One-touch-cappuccino do spieniania mleka. W zestawie z ekspresem otrzymujemy pojemnik na mleko, który można przechowywać w lodówce. Ekspres ma też odłączaną rurkę z metalową końcówką, którą należy włożyć do pojemnika z mlekiem. Czyszczenie systemu One-touch-cappuccino sprowadza się do przepłukania elementów pod bieżącą wodą. Ekspres informuje nas o tym, wyświetlając stosowną instrukcję na wyświetlaczu. Jeżeli będziemy o to dbać po wykonaniu kawy mlecznej, system nie będzie wymagał dodatkowego czyszczenia.

Podsumowując, KRUPS Intuition Preference Plus to bardzo dobry ekspres z wysokiej półki.

Sprzęt wygląda świetnie i przygotowuje bardzo bogaty zestaw kaw czarnych oraz mlecznych. Czy trzeba czegoś więcej? Nie, ale jeśli jesteś wymagającym klientem, KRUPS Intuition Preference Plus ma do zaoferowania świetny system obsługi bazujący na wyświetlaczu Smart Screen, profile użytkownika i system podświetlenia bardzo ułatwiający korzystanie z ekspresu.

Ze sprzętem spędziłem niecałe dwa tygodnie i przez ten czas sprawdzał się rewelacyjnie, przyrządzając każdego dnia minimum cztery kawy dla mnie i mojej żony. Jeżeli kochasz kawę i szukasz nowoczesnego ekspresu automatycznego, jest to produkt dla ciebie.

*Materiał powstał we współpracy z marką KRUPS.