Miesiąc z kawą i KRUPS INTUITION EXPERIENCE+. Jak wypadł ten automatyczny ekspres?

Fajnie, że w zestawie jest dodatkowy pojemnik na mleko, ale szkoda, że nie jest zintegrowany z obudową i po użyciu muszę go chować do lodówki albo do szafki ze względu na brak miejsca na blacie. Z tego powodu mleka do niego już nie przelewam, a jedynie na czas przygotowywania napoju wkładam wężyk do kartonu, a ten potem odstawiam do lodówki. Do tego po każdej mlecznej kawie należy gumowy wężyk wyciągać i płukać ręcznie pod kranem.