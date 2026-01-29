Ładowanie...

Era plastikowych kart SIM powoli dobiega końca, a technologia eSIM staje się standardem w nowoczesnych telefonach. Dla polskich użytkowników oznacza to nie tylko większą wygodę, ale też szerszy wybór operatorów i pakietów. Przygotowaliśmy kompleksowy ranking kart eSIM dostępnych w Polsce - od tradycyjnych operatorów po międzynarodowe alternatywy, które mogą zaskoczyć swoją ofertą.

Rynek eSIM w Polsce przeszedł w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Wszyscy główni operatorzy wprowadzili konkurencyjne oferty, a pojawienie się nowych graczy jak Mobile Vikings czy specjalnych ofert od międzynarodowych dostawców takich jak Orange Flex Travel dodatkowo wzbogaca rynek. Jednocześnie rosnące znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego sprawia, że coraz więcej użytkowników szuka rozwiązań łączących łączność z ochroną danych.

Saily - bezpieczeństwo od NordVPN

Saily to jeden z najmłodszych graczy na tym rynku, który zadebiutował z naprawdę niezłą i konkurencyjną ofertą. Stworzony został przez twórców popularnego NordVPN. To karta eSIM z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa - automatyczną ochroną sieci, blokowaniem reklam i wirtualną lokalizacją.

Ceny Saily są konkurencyjne, a pakiety roamingowe aktywują się automatycznie po dotarciu na miejsce docelowe. Obecnie trwa promocja, w ramach której przy zakupie wyższych pakietów (10 GB i 20 GB) otrzymuje się darmowy dostęp do NordVPN na miesiąc. To szczególnie atrakcyjna propozycja dla osób dbających o cyberbezpieczeństwo.

Orange Flex - pionier z charakterem

Orange zasługuje na szacunek jako pierwszy operator w Polsce, który zaoferował eSIM już w 2019 r. Dziś Orange Flex wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim prostotą aktywacji i elastycznością oferty.

Największą zaletą Orange Flex jest możliwość skonfigurowania eSIM bezpośrednio w aplikacji - bez wizyty w salonie, bez rozmów z konsultantem. Wystarczy pobrać aplikację, wybrać opcję eSIM i w kilka minut mamy gotowy do użycia wirtualny numer. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby, które cenią sobie czas i nie lubią przeciągających się formalności.

Orange Flex oferuje dodatkowe karty eSIM w zależności od wybranego planu - od jednej w pakiecie 75 GB za 35 zł, przez dwie w planie 150 GB za 50 zł, aż do trzech w pakiecie UNLMTD za 80 zł miesięcznie. Pierwsze pięć wymian karty SIM na eSIM jest bezpłatnych, a każda dodatkowa karta eSIM kosztuje 9 zł miesięcznie.

Do tego pojawiła się oferta Orange Flex Travel. W jej ramach możemy wygenerować dodatkową kartę eSIM z atrakcyjnymi pakietami internetowymi w roamingu nawet jeśli nie jesteśmy abonentami Orange. Mogą z tego skorzystać klienci wszystkich innych operatorów.

T-Mobile - eSIM w nowych ofertach i wymiana SIM

W przypadku podpisywania nowej umowy również w T-Mobile można wygenerować kartę eSIM. Z kolei wymiana karty SIM na eSIM w T-Mobile u obecnych abonentów jest bezpłatna i można ją przeprowadzić zarówno w aplikacji Mój T-Mobile, jak i przez chat lub w salonie. Operator oferuje także usługę MultiSIM za 9 zł miesięcznie, pozwalającą korzystać z tego samego numeru na kilku urządzeniach jednocześnie, w tym na zegarkach Apple’a, Samsunga i Huaweia.

Play - nowa gwiazda prepaid

eSIM w Play

Play zasłużył na szczególną uwagę wprowadzając w lipcu możliwość całkowicie online'owego zakupu startera na kartę z eSIM. Wystarczy wejść na stronę operatora, wybrać pakiet, zweryfikować tożsamość przez mojeID (logowanie do bankowości internetowej) i opłacić starter online. Kod QR do aktywacji eSIM trafia na e-mail niemal natychmiast.

Play oferuje cztery pakiety w ofercie na kartę: od pakietu S (30 GB za 30 zł) po XXL 5G (200 GB za 50 zł). Szczególnie atrakcyjne są promocje dla większych pakietów - XL 5G daje dwa miesiące w cenie jednego plus dodatkowe 5720 GB na rok, a XXL 5G oferuje trzy miesiące w cenie jednego i aż 9900 GB dodatkowych danych rocznie.

Plus - stawiający na wielozadaniowość

Plus wprowadził niedawno usługę dodatkowej karty eSIM, która kosztuje 10 zł miesięcznie i pozwala na aktywowanie do 5 wirtualnych duplikatów karty SIM dla jednego numeru. To idealne rozwiązanie dla użytkowników korzystających z wielu urządzeń - telefonu, tabletu z LTE i zegarka.

Jak na razie usługa dostępna jest wyłącznie na urządzeniach z systemem Android, ale Plus zapowiada rozszerzenie kompatybilności. Aktywacja odbywa się przez serwis iPlus lub w salonie operatora. Pierwsze pięć wymian tradycyjnej karty na eSIM jest bezpłatnych.

Mobile Vikings - społeczność przede wszystkim

Mobile Vikings to prawdziwy fenomen na polskim rynku telekomunikacyjnym. Operator wprowadził w czerwcu 2025 r. nową ofertę Pod Prąd składającą się z czterech planów o morskich nazwach.

Co wyróżnia Mobile Vikings na tle konkurencji? Po pierwsze - społecznościowe podejście. Użytkownicy zapraszający znajomych otrzymują 10 proc. zniżki za każdą osobę, aż do osiągnięcia 100 proc. rabatu. Po drugie - kumulacja gigabajtów, która sprawia, że niewykorzystane dane nie przepadają. Po trzecie - możliwość wymiany GB na gadżety lub przekazywania ich innym użytkownikom, a nawet wspierania akcji charytatywnych.

Najtańszy plan Zefir za 25 zł miesięcznie oferuje 30 GB Internetu (w tym 7,27 GB w UE), podczas gdy topowy Valhalla za 45 zł daje aż 180 GB (13,08 GB w roamingu). Pierwszy miesiąc kosztuje połowę ceny, a eSIM jest całkowicie bezpłatna.

Fonia - elastyczność z cashbackiem

Fonia to ciekawa alternatywa działająca w modelu subskrypcji bez zobowiązań. Operator pozwala wybierać między zasięgiem Orange i Plus, a eSIM dostępna jest wyłącznie przy wyborze sieci Orange.

Największą zaletą Fonii jest cashback w wysokości 20 proc. wartości każdej subskrypcji oraz pierwszy miesiąc o 50 proc. taniej. Dostępne są trzy plany: 15 zł za 31 GB, 40 zł za 100 GB i 69 zł za 500 GB Internetu. Wszystkie plany obejmują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Holafly - nielimitowana swoboda

Holafly to prawdziwy lider wśród międzynarodowych dostawców eSIM, oferujący usługi w ponad 200 krajach. Dla polskich użytkowników planujących podróże zagranicę to może być strzał w dziesiątkę - szczególnie dzięki nielimitowanym danym w większości destynacji.

Cennik Holafly jest konkurencyjny: 5 dni nielimitowanego Internetu za około 19 euro, 15 dni za 47 euro, a miesięczny pakiet kosztuje 69 euro. Ważną zaletą jest możliwość udostępniania połączenia (hotspot) do 500 MB dziennie oraz 24/7 obsługa serwisowa w języku polskim.

Aktywacja jest dziecinnie prosta - wystarczy kupić plan na stronie, otrzymać kod QR na e-mail i zeskanować go telefonem. Karta aktywuje się automatycznie po dotarciu do miejsca docelowego.

Airalo - budżetowy globalista

Airalo to pierwsza na świecie platforma eSIM, oferująca obecnie karty do ponad 200 krajów i regionów. Ceny zaczynają się już od 4,50 dol. za 1 GB danych, co czyni Airalo jedną z najtańszych opcji na rynku.

Największą zaletą Airalo jest możliwość wyboru między planami lokalnymi (dla jednego kraju), regionalnymi (np. dla całej Europy) i globalnymi. Dla częstych podróżników regionalny plan Eurolink może być znacznie tańszy niż kupowanie oddzielnych kart w każdym kraju.

Aplikacja Airalo pozwala na łatwe zarządzanie kilkoma kartami eSIM jednocześnie i doładowywanie planów w podróży. Niektóre plany, jak Global Discover+, zawierają też numer telefonu umożliwiający rozmowy i SMS-y.

Kiedy VPN staje się niezbędny przy eSIM

VPN (Virtual Private Network) szyfruje cały ruch internetowy, tworząc bezpieczny tunel między urządzeniem a serwerem docelowym. Dzięki temu nawet jeśli ktoś przechwytuje dane w publicznej sieci Wi-Fi w hotelu czy na lotnisku to zobaczy jedynie zaszyfrowany kod niemożliwy do odczytania. To szczególnie ważne podczas logowania do bankowości internetowej, kont e-mail czy mediów społecznościowych.

Korzystanie z VPN wraz z eSIM przynosi dodatkowe korzyści podczas podróży zagranicznych. Pozwala nie tylko zabezpieczyć dane, ale też uzyskać dostęp do polskich serwisów streamingowych czy bankowości internetowej, które mogą być zablokowane w niektórych krajach. Wiele osób docenia też możliwość omijania ograniczeń regionalnych i korzystania z pełnego internetu bez cenzury w takich krajach jak Chiny.

Współczesne rozwiązania VPN są bardzo proste w obsłudze - wystarczy zainstalować aplikację, zalogować się i wybrać serwer. Usługa działa transparentnie w tle, nie wpływając znacząco na prędkość połączenia, a korzyści w postaci zwiększonego bezpieczeństwa są nieocenione. Warto jednak pamiętać, żeby skonfigurować VPN jeszcze przed podróżą - po dotarciu na miejsce może już nie być takiej możliwości.

ETravelSim – nielimitowany Internet wysokiej prędkości, w Singapurze z rabatem do 15 proc.

ETravelSim dołącza do zestawienia jako opcja na eventy i intensywne zwiedzanie - szczególnie pod kątem Singapuru. Dostawca właśnie uruchomił nowe pakiety unlimited przygotowane pod duże obciążenia danych: idealne na tygodnie, w których miasto żyje F1 Grand Prix czy konferencją TOKEN2049, ale też dla każdego, kto chce mieć święty spokój z limitami podczas urlopu. Kluczowy komunikat: high-speed unlimited w Singapurze od 16 dol., bez konieczności polowania na hotspoty, bez mikrozarządzania gigabajtami.

W ofercie są dwa proste do wyboru plany: 5-Day Unlimited eSIM za 16 dol. oraz 7-Day Unlimited eSIM za 19 dol . To agresyjne cenowo pakiety, które wpisują się w to, czego oczekują heavy data users: mapy non stop, social live, wideo w 4K, streamy z trybun czy praca w chmurze - bez stresu o licznik. Na plus działa też czasowa promocja: do 31 października obowiązują kody rabatowe ETS15 (15 proc. zniżki dla nowych klientów) i ETS10 (10 proc. dla obecnych). W praktyce obniża to próg wejścia do poziomu trudnego do pobicia w segmencie unlimited.

Warto zwrócić uwagę na profil użytkownika, dla którego ETravelSim będzie najbardziej opłacalny. Po pierwsze - osoby lądujące w Singapurze na 4–7 dni z intensywną agendą (event, praca + turystyka). Po drugie - twórcy treści, dziennikarze, analitycy i uczestnicy targów, którzy w krótkim czasie generują duże transfery i potrzebują nieprzerwanej, stabilnej przepustowości. Po trzecie - klienci, którzy wolą zapłacić raz i zapomnieć o limicie, zamiast przepinać się między planami lub dokupować paczki danych.

Na tle globalnych sklepów eSIM ETravelSim punktuje klarownym cennikiem oraz promocją realnie obniżającą koszt do poziomu bardziej prepaid w kraju niż turystyczna karta premium. Jeśli Singapur jest jedynym przystankiem, a priorytetem jest szybkość i pełna swoboda danych - te plany są wyjątkowo sensownym wyborem. W praktyce oznacza to także mniej telekomowego Tetrisa w kalendarzu, czyli więcej czasu na to, po co tam się jedzie: wyścig, networking, scenę krypto albo po prostu jedzenie w hawkerach.

Podsumowując: ETravelSim z planami high-speed unlimited od 16 dol. i zniżkami do 15 proc. do końca października to jedna z najlepszych propozycji „single-destination” dla Singapuru – szczególnie wtedy, gdy priorytetem są wygoda, przewidywalność kosztów i pełna prędkość bez limitów.

Która karta eSIM dla kogo?

Dla użytkowników domowych

Jeśli szukasz eSIM-a do codziennego użytku w Polsce to najlepszym wyborem będą tradycyjni operatorzy. Orange Flex sprawdzi się dla osób ceniących prostotę aktywacji i elastyczność planów. Mobile Vikings z kolei przypadnie do gustu osobom szukającym nietypowego podejścia i kumulacji gigabajtów.

Dla częstych podróżników

Osoby regularnie wyjeżdżające za granicę powinny rozważyć Holafly z nielimitowanymi danymi i szerokim zasięgiem geograficznym. Airalo będzie lepszym wyborem dla osób dbających o budżet i podróżujących głównie po Europie. Saily z funkcjami bezpieczeństwa to opcja dla tych, którzy priorytetowo traktują ochronę danych bo lecą np. do Chin.

Dla użytkowników biznesowych

Profesjonaliści korzystający z kilku urządzeń docenią Plusa z możliwością aktywacji do 5 dodatkowych kart eSIM. T-Mobile oferuje zaawansowane funkcje MultiSIM idealne dla zegarków i tabletów służbowych.

Dla oszczędnych

Najtańsze opcje to Mobile Vikings (plan Zefir za 25 zł) w kraju oraz Airalo (od 4,50 dol. za 1 GB) za granicą. Fonia z 20 proc. cashbackiem też zasługuje na uwagę osób szukających długoterminowych oszczędności.

Jest dobrze, będzie lepiej

Rynek eSIM w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie. Jeszcze dwa lata temu technologia ta była dostępna głównie w ofercie Orange’a dla klientów abonamentowych. Dziś wszyscy główni operatorzy oferują eSIM, a pojawienie się ofert prepaid z całkowicie online'ową aktywacją pokazuje, że branża podąża w kierunku maksymalnego uproszczenia procesów.

Spodziewać się możemy dalszego spadku cen, rozwoju ofert międzynarodowych oraz integracji z usługami dodatkowymi, takimi jak VPN czy narzędzia cyberbezpieczeństwa. Operatorzy wirtualni jak Mobile Vikings pokazują, że można myśleć o telekomunikacji inaczej - stawiając na społeczność, transparentność i nietypowe benefity.

Dla konsumentów oznacza to przede wszystkim większy wybór i lepsze ceny. Użytkownicy zyskują możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb. Czy to będzie lokalny plan z kumulacją gigabajtów, globalny eSIM na podróże, czy może karta z wbudowanym VPN - wybór należy do nas.

Technologia eSIM przestała być futurystycznym gadżetem i stała się codziennym narzędziem. Elastyczność i bezpieczeństwo, które oferuje eSIM, są nie tylko wygodne, ale wręcz niezbędne. Ranking ten pokazuje, że polski rynek jest gotowy na tę rewolucję - pytanie tylko, którą opcję wybierzesz dla siebie.

Maciej Gajewski 29.01.2026 15:47

