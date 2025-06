Jak działa Orange Flex Travel? Tani internet na wakacje dla każdego

Orange już sześć lat temu udostępnił usługę Orange Flex, czyli takiego operatora zamkniętego w apce mobilnej. Dziś korzysta z niej 440 tys. osób, które mają dostęp nie tylko do pakietów no-limits na rozmowy i wiadomości w kraju oraz roamingu na zasadach roam like at home, ale również do takich rozwiązań jak eSIM i multi-SIM. Do tego dochodzą paczki roamingowe w atrakcyjnych cenach.