Rejestrowanie kart SIM w naszym kraju od wielu lat jest obowiązkowe. Zanim takowa stanie się aktywna, musi zostać powiązana z konkretną osobą. Tylko jak to zrobić? Podpowiadamy, jak zarejestrować kartę SIM w Polsce i sprawdzamy, jak wyglądają procedury u operatorów takich jak T-Mobile, Plus, Play i Orange. Jak to zrobić bez wychodzenia z domu? Wyjaśniamy, jakich formalności trzeba dopełnić, aby przypisać SIM-a do swojego nazwiska.