T-Mobile żegna się z 3G, a Heyah 01 dostaje wreszcie VoLTE

VoLTE i VoWiFi w Heyah 01, czyli wyższa jakość połączeń i inne nowości.

VoWiFi, nazywane też Wi-Fi Calling, to z kolei możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych całkowicie bez udziału sieci ruchomej — wystarczy połączenie z siecią Wi-Fi. Nasz głos transmitowany jest wtedy bezpośrednio na serwery operatora, a potem trafia do rozmówcy (który może korzystać z 3G, LTE lub 5G).

A skąd w ogóle te zmiany w Heyah?

VoLTE i VoWiFi trafi do wszystkich klientów Heyah 01 w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Z jednej strony to miły prezent na rocznicę wprowadzenia nowej taryfy do oferty, ale to raczej nie o to tutaj chodzi (a przynajmniej nie tylko). T-Mobile zaledwie wczoraj przypominał w końcu, że przymierza się do wyłączenia sieci 3. generacji na rzecz LTE i 5G.