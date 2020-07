Heyah wraca do gry. W nowej ofercie co drugi miesiąc masz gratis

Heyah z przytupem wraca do gry. Niegdyś kultowy operator po kilku latach przyczajenia wychodzi z ukrycia z nowym logo i nową, świetną ofertą.

Młodszym czytelnikom muszę wyjaśnić - Heyah była kiedyś trochę jak Plush. Młodzieżowa, fajna, cool, że tak powiem. Każdy znał dżingiel „Heyah”, chyba wszyscy moi nastoletni znajomi mieli numer w na karcie tej należącej do T-Mobile usługi.

Z biegiem lat jednak namnożyło się konkurentów i Heyah straciła na wyjątkowości. Teraz się to zmienia.

Nowe szaty Heyah.

Operator wraca do gry z nowym logo i nową, nietuzinkową komunikacją. Heyah próbuje trafić do młodych już nie poprzez „luzacką”, hip-hopową wręcz estetykę, ale nawiązując do programowania i logiki.

Co jednak ważniejsze - wraca z nową ofertą, obok której trudno przejść obojętnie.

Nowa oferta Heyah 01.

Heyah 01 to pierwsza na rynku oferta, w której nie płacisz co miesiąc, a… co dwa. Płacąc 39 zł za dwa miesiące otrzymujemy bezlimit rozmów i SMS-ów, a do tego pakiet 20 GB danych na 30 dni.

Z co drugiego miesiąca za darmo skorzystają wszyscy klienci, którzy aktywują ofertę do końca roku. Będzie on obowiązywał co najmniej przez kolejne 12 miesięcy. Nie podpisujemy żadnej umowy z operatorem, jedynie rejestrujemy numer.

Ofertę aktywujemy bez wychodzenia z domu na stronie sklep.heyah.pl. Potem wybieramy tylko sposób odbioru karty SIM i gotowe.

Co ciekawe, nie musimy też pamiętać o doładowaniach czy płaceniu rachunku - podczas podpisywania umowy podajemy numer karty płatniczej, z której będzie automatycznie pobierana opłata. Formę płatności możemy jednak w każdej chwili zmienić przez aplikację Moja Heyah, gdzie znajdziemy też historię płatności i wygenerowane faktury.

Z poziomu aplikacji możemy też w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji albo ją zawiesić.

Heyah w końcu dogania konkurencję.

Heyah przez dłuższy czas nie miała zbyt wiele do zaoferowania, by się wyróżnić na tle konkurentów oferujących coraz to ciekawsze propozycje w coraz niższych cenach.

Nowa oferta Heyah to świetne posunięcie, które może przyciągnąć konsumentów samym aspektem psychologicznym - choć de facto płacimy 20 zł miesięcznie, to płacimy co drugi miesiąc. A płacić co drugi miesiąc jest lepiej niż w każdym miesiącu - proste.