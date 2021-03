3G przechodzi do historii. T-Mobile rezygnuje z telefonii 3. generacji

T-Mobile za dwa lata wyłączy swoją sieć 3G, ale już teraz się do tego powoli przygotowuje. Pojawiło się właśnie wsparcie dla technologii VoLTE w ofertach typu prepaid.

Już w zeszłym roku pojawiły się pierwsze wieści o tym, że polscy operatorzy telefonii komórkowej w niedługim czasie zrezygnują z łączności 3G. T-Mobile zapowiedział, że wygasi wsparcie tego standardu do końca 2023 r. I nic dziwnego — pasmo nie jest z gumy i trzeba zwolnić częstotliwości, gdyż korzystanie z sieci 3. generacji za sprawą rozwoju sieci 4G, nazywanej również LTE, a także raczkującego w naszym kraju 5G, powoli traci rację bytu.

Problem z porzuceniem starszego standardu z dnia na dzień jest jednak taki, że z początku LTE wykorzystywane było wyłącznie do transferu danych, podczas gdy połączenia realizowane były nadal z użyciem sieci 3. generacji. Telefony, gdy nawiązywaliśmy połączenie, odłączały się na chwilę od LTE. To się zmieniło dopiero po wprowadzeniu standardu VoLTE (co oznacza Voice over LTE, głos przez LTE), ale nie wszystkie sprzęty i nie wszystkie taryfy obsługują tę funkcję.

T-Mobile podaje, że dziś 50 proc. urządzeń logujących się do jego sieci wspiera VoLTE, a 30 proc. połączeń realizowanych jest z użyciem tej technologii.

Istnieje przy tym szansa, że udział połączeń wykorzystujących 3G niedługo zmaleje do poziomu kilku procent — tak jak w przypadku transferu danych, gdzie już teraz sieci 4G i 5G odpowiadają za ok. 95 proc. przesłanych bajtów — a wyłączenie tej sieci w 2023 r. nie sprawi tylu problemów, ile sprawiłoby dziś. Telekom pozwoli wreszcie abonentom taryf przedpłaconych prowadzić rozmowy, a także wysyłać i odbierać wiadomości SMS/MMS poprzez LTE.

Do tej pory z VoLTE w T-Mobile mogli korzystać wyłącznie klienci abonamentowi. Dla użytkowników taryf typu prepaid rozszerzenie dostępności tej technologii to świetna wiadomość, gdyż ta zmiana nie tylko pozwoli to operatorowi zmodernizować jego sieć oraz pozwoli korzystać z szybkiego internetu podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, ale również sprawi, że jakość połączeń głosowych względem tych realizowanych z użyciem sieci 2G i 3G się poprawi.

Smartfony z VoLTE w T-Mobile

T-Mobile podkreśla, że w sprzedaży zarówno u niego, jak i na wolnym rynku, jest już kilkaset smartfonów wspierających VoLTE, a do tego zgodne z tą technologią są już wszystkie urządzenia będące w aktualnej ofercie sieci. Operator najwyraźniej liczy, że te sprzęty, które tej zgodności nie mają, przez najbliższe dwa lata albo otrzymają aktualizację oprogramowania, albo zostaną wymieniona na nowe i trafią na śmietnik.

Warto przy tym też dla porządku wspomnieć, że tak jak 3G w T-Mobile jest już powoli wygaszane, tak sieć 2. generacji u tego operatora zostanie na swoim miejscu. Dzięki temu starsze urządzenia, które nie mają modułów LTE ani 5G, nadal będą mogły łączyć się ze stacjami bazowymi, by wykonywać połączenia i wysyłać wiadomości, ale nie osiągną już transferu danych większego niż 384 kb/s, nawet jeśli kiedyś to potrafiły.

Jak włączyć VoLTE w T-Mobile na kartę już teraz?

Docelowo ta funkcja będzie aktywna na każdym koncie abonenckim, ale udostępniana jest teraz partiami po kilkadziesiąt tysięcy klientów dziennie. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość, a po aktywacji można spodziewać się SMS-a, ale jeśli ktoś nie chce czekać, to może wyjść przed szereg i samemu wysłać wiadomość o treści TAK na numer 80535. Dzięki temu funkcja VoLTE zostanie aktywowana u danego użytkownika poza kolejką.

VoLTE przy tym nie jest jedyną technologią, do jakiej dostęp mogą zyskać klienci T-Mobile’a, którzy zdecydowali się na przedpłacone taryfy. Oprócz tego otrzymują dostęp do VoWiFi, czyli tzw. Wi-Fi Calling, które pozwala realizować połączenia telefoniczne oraz odbierać i wysyłać wiadomości SMS/MMS z pominięciem stacji bazowej operatora przez np. domową lub firmową sieć bezprzewodową. Ucieszy to osoby, które mają w domu albo biurze kiepski zasięg.