Niebawem minie 20 lat od uruchomienia pierwszej komercyjnej sieci 3G. W galopującym świecie technologii tyle czasu to jak wieczność. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej nowoczesnych firm z branży telekomunikacyjnej rozważa wyłącznie przestarzałego standardu. Taką deklarację już teraz składa T-Mobile.

To już oficjalne. T-Mobile deklaruje wyłączenie swojej sieci 3G działającej na terenie Polski. Firma rozpocznie w 2021 r. przygotowania mające na celu realizację tego postanowienia. W ten sposób operator odzyska częstotliwości, które przeznaczy dla szerzej wykorzystywanych, bardziej powszechnych i nowocześniejszych rozwiązań: LTE oraz 5G.

T-Mobile pozostawi jednocześnie działającą sieć 2G, mając na względzie ciągłość działania usług M2M. Machine to Machine to bezprzewodowa komunikacja urządzeń, wykorzystywana na szeroką skalę np. w zautomatyzowanej regulacji ruchu drogowego, jednostkach pomiarowych dostarczających wodę pitną czy miejskim zarządzaniu oświetleniem.

T-Mobile zapewnia, że czas wyłączenia 3G w Polsce jest zależny od klientów operatora.

Telekom wyznaczył wstępną datę wyłączenia sieci 3G w naszym kraju na 2023 r. Firma zaznacza jednak, że ostatnie zdanie do powiedzenia w tej kwestii będą mieli sami klienci. To przede wszystkim od nich zależy, kiedy dokładnie zostanie wyłączony przestraszały standard komórkowy. T-Mobile nie chce pozostawić nikogo na lodzie, każdemu gwarantując dostęp do usług sieci komórkowej.

Z informacji T-Mobile wynika, że ponad 95 proc. transmisji danych generowanych w sieci telekomu jest realizowanych w oparciu o standardy LTE oraz VoLTE. Tylko 5 proc. wszystkich transmisji danych pozostaje w infrastrukturze 3G. Do 2023 r. odsetek transmisji danych przy użyciu 3G powinien być jeszcze mniejszy, w naturalny sposób ułatwiając tym samym wyłączenie przestarzałej infrastruktury.

T-Mobile pomoże w pożegnaniu się z przestarzałym 3G.

T-Mobile uzależnia wyłączenie standardu 3G od swoich użytkowników i tego, jak szybko przesiądą się na nowsze rozwiązania w postaci LTE oraz 5G, ale zapewnia przy tym, że zamierza prowadzić działania, które wesprą klientów w procesie przejścia na nowsze standardy łączności komórkowej. Pierwsze kampanie i programy związane z tym tematem rozpoczną się już w przyszłym roku.

Szeroko zakrojone programy mają docierać do klientów prywatnych oraz biznesowych. Do posiadaczy abonamentów, ale również kart prepaid oraz ofert typu MIX. Żadna grupa użytkowników nie zostanie pominięta czy pozostawiona bez informacji.

Przejście na nowsze standardy łączności komórkowej to pozytywna zmiana dla każdej ze stron.

Użytkownicy zyskują dostęp do wyższych transferów danych oraz szybszego internetu. Operator odzyskuje z kolei niezwykle cenny, rzadki zasób jakim są częstotliwości radiowe. Telekom może je przeznaczyć dla nowych i innowacyjnych rozwiązań, jak np. standardu 5G.

W kontekście 5G warto zaznaczyć, że T-Mobile oferuje najnowszą technologię sieci komórkowej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP) oraz 11 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Płocku, Częstochowie, Rzeszowie, Bielsku-Białej i Kielcach. W sumie w zasięgu sieci 5G operatora znajduje się obecnie 6 mln osób Polaków w kilkudziesięciu miastach.