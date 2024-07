Chociaż polscy operatorzy telefonii komórkowej uruchomili 5G już w 2020 r., to zostali zmuszeni do tego, by użyć w tym celu częstotliwości, które wykorzystywali uprzednio na potrzeby LTE (4G), w tym np. 2100 MHz i 2600 MHz TDD (to ostatnie w przypadku Plusa). Na szczęście w przyszłości sieć 5. generacji się rozwinie, bo rozstrzygnięto już aukcję 5G.