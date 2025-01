Rok z 5G na paśmie C i światłowodem 8 Gb/s. Internet w Polsce nigdy nie był tak szybki

Dostęp do sieci 5. generacji mamy w Polsce już od kilku lat, ale jego początków nikt nie wspomina dobrze. I nie, nie chodzi tutaj jedynie o klientów. Operatorzy, ze względu na to, iż aukcja 5G się przeciągała w nieskończoność, zostali przymuszeni do świadczenia tej usługi na wąskich pasmach częstotliwości wykorzystywanych uprzednio na potrzeby 4G (LTE). To się jednak zmieniło.