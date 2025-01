Orange zwiększa limity danych. Dostaniesz więcej gigabajtów w roamingu

Klienci Orange wybierający się do krajów spoza Unii Europejskiej – m.in. Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub jeszcze dalej – Kanady lub USA mają do dyspozycji usługę bezpiecznego roamingu. To swojego rodzaju zabezpieczenie przed dużymi opłatami, które przyjdzie im zapłacić w momencie nawiązania połączenia z internetem na swoim polskim numerze. Bezpieczny roaming kosztuje 15 zł na 24 godziny i aktywuje się automatycznie, jeśli klient rozpocznie transmisję danych w roamingu w jednym z 46 krajów. Użytkownicy usług Orange mają także do dyspozycji jednorazowe pakiety roamingowe.