Co jednak w sytuacji, gdy wybieramy się w podróż poza granicę Wspólnoty, gdzie roam like at home nie obowiązuje? Do tej pory dobrze było sobie wykupić już za wczasu paczkę roamingową, aby potem się nie zdziwić po powrocie do domu wysokością rachunku - zwłaszcza jeśli wybraliśmy się do kraju egzotycznego, gdzie internet jest drogi. Na szczęście w Orange nie musimy się już tym martwić podczas podróży do aż 46 różnych krajów.