O roaming warto zadbać. Czasy się zmieniły, a telefon służy nie tylko do dzwonienia, ale jest terminalem dającym dostęp do mobilnego internetu. Dzięki temu można nie tylko zadzwonić do rezydenta w hotelu, ale też samemu zamówić taksówkę w obcym mieście lub sprawdzić okoliczne atrakcje turystyczne. Roaming pozwala z takich udogodnień skorzystać w innym kraju.