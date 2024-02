Orange i Nokia ulepszą sieć komórkową. Wejdzie w tryb ekstremalnie głębokiego uśpienia

Tryb ekstremalnie głębokiego uśpienia firmy określają też jako "zero ruchu, zero watów" i jest to jednocześnie najważniejsza cecha rozwiązania. Technologia ma za zadanie wykrywać, kiedy w sieci panuje mały ruch (lub zerowy), dzięki czemu ma wyłączać kluczowe części sprzętu sieci radiowych, jednocześnie oszczędzając pieniądze oraz oczywiście energię elektryczną. Co ważne, technika ma nie wypływać na doświadczenia użytkownika – mimo jej zastosowania nie zobaczymy spowolnień w sieci w naszych telefonach.