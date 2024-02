Netia zmienia wizerunek i pokazuje nowość. Z tego klienci się ucieszą

Od 2018 r. Netia jest częścią Grupy Polsat Plus. Najnowsza „ewolucja identyfikacji wizualnej marki” wpisuje się w „projekt harmonizacji i rebrandingu marek” mający podkreślać, że należą do jednej i tej samej grupy. Stąd wymiana logotypu, który kojarzyć może się z Polsatem i Plusem – nowe logo Netii to charakterystyczne kolorowe kółeczko.