Jedziesz za granicę i nie martwisz się o internet, roaming i wysokie opłaty. Tak jest od dziś w Orange

W ofercie Orange jest również jednorazowy Pakiet Roamingowy GO, który kosztuje 79 zł, gwarantuje dostęp do 10 GB i jest aktywny przez 15 dni. Pakiet poza internetem zawiera obniżoną stawkę za SMS-y, MMS-y i połączenia za 0,50 zł dla klientów abonamentowych. Dla użytkowników na kartę jest 10 GB na 15 dni za 79 zł, ale bez obniżonej ceny za rozmowy i wiadomości. Ale czy w erze komunikatorów internetowych to takie ważne?