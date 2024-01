Orange Flex pozwoli odciąć pępowinę. Już nie trzeba będzie mieć numerów podpiętych pod rodziców

Osoba przejmująca numer wpisuje w swojej aplikacji otrzymany kod transferu lub skanuje kod QR z aplikacji poprzedniego właściciela numeru. Musi to zrobić w ciągu 10 dni. Po tym można przejść do standardowych czynności wymaganych do aktywacji numeru: potwierdzenie tożsamości, wyboru karty SIM lub eSIM oraz metody płatności za subskrypcję.