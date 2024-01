Realme z nową wersją tego smartfona. Lepsza i na start bardziej opłacalna

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną tego modelu, to mamy dokładnie to samo, co w Realme C53 6/128 GB. Oznacza to, że sprzęt ma na pokładzie 6,74-calowy wyświetlacz LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz, rozdzielczości HD+ i jasności szczytowej 560 nitów. Sercem urządzenia jest procesor UNISOC T612, a pamięć operacyjną można rozszerzyć przy pomocy wirtualnego RAM.