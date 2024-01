Samsung Galaxy S24 będzie telefonem na lata. Zamiast na wymianie, producent zarobi na czymś innym

Kupując smartfona zwykle oczekujemy około dwóch lat sprawnego działania - i to jako absolutne minimum. Choć za czas żywotności baterii jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni my, to na producentach telefonów spoczywa odpowiedzialność za dostarczanie nam aktualizacji oprogramowania. Pod tym względem jednym z liderów jest Samsung, który posiadaczom swoich smartfonów oferuje obecnie aż cztery lata aktualizacji systemu Android i nakładki One UI.



Jednak nadchodzący Samsung Galaxy S24 ma zmienić ten trend i otrzymywać aktualizacje przez dodatkowe trzy lata. Inaczej ma się sprawa z Galaxy AI.