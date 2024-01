Ostatnie dni do premiery Galaxy S24. Wszystko, co wiemy o nowych smartfonach Samsunga

Jeśli chodzi o warianty pamięciowe, to podstawowy Galaxy S24 zaoferuje co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X i 128 GB wbudowanej przestrzeni UFS 3.1, natomiast S24+ i S24 Ultra co najmniej 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci UFS 4.0. W kwestii wyświetlaczy Galaxy S24 zaliczy małe powiększenie (będzie miał 6,2 cala, zamiast 6,1 cala), jednak wciąż zapewni rozdzielczość FullHD+. Galaxy S24+ zostanie wyposażony w 6,7-calowy panel, ale o rozdzielczości QHD+. Oba modele wreszcie mają mieć też panele LTPO o zmiennym odświeżaniu 1-120 Hz.