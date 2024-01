Ten smartfon składa się w każdą stronę. Nowy model Samsunga robi furorę

Można rzec, że Samsung In&Out Flip to bardziej dopakowany technologią Samsung Galaxy Z Flip. Idea i bryła jest taka sama jak w przypadku zwykłych Flipów, które dobrze znamy od wielu lat – sprzęt składa się w formie klapki, dzięki czemu po złożeniu jest bardzo kompaktowy. Zwykłe Flipy mają to do siebie, że ich mechanizmy (i ekrany) pozwalają składać się tylko w jednym kierunku – do wewnątrz w zakresie 180 stopni.