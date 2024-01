Samsung poprawił jeden z mankamentów OLED-ów. Nadchodzą telewizory doskonałe

Telewizor OLED z racji zastosowanej matrycy najlepiej sprawdzają się w zacienionych pomieszczeniach i nocnych seansach, wtedy obraz jest wręcz nierealnie piękny, czego sam doświadczyłem podczas testów modelu S90C, a przypominam, że to nie jest topowy model. Jednak w jasnych pomieszczeniu i przy padającym świetle na telewizor ekran zaczyna być lustrem, odbija obraz. Da się z tym żyć, nie przeszkadza to w użytkowaniu, ale jeżeli ustawimy telewizor w złym miejscu to problem mógł być poważny. I teraz Samsung znalazł rozwiązanie tego problemu.