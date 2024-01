Oto nowe karty graficzne GeForce RTX 4000 Super. Zapowiada się hit sprzedażowy

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super ma na pokładzie procesor graficzny wyposażony w 7168 rdzeni CUDA (zwykły 4070 oferuje 5888 rdzeni), jest to więc zupełnie inna i znacznie wydajniejsza karta. Co prawda model z dopiskiem Super ma identyczną ilość pamięci – wciąż jest to 12 GB GDDR6X 192 bit, natomiast poczyniono tu zmiany w poborze mocy i wariant Super potrzebuje 20 W więcej (220 W) niż podstawowy RTX 4070 (200 W).