Rewolucja nadchodzi. Zapisz się na premierę Samsung Galaxy S24, odbierz rabat i prezenty

Nowa rodzina Samsunga będzie korzystać z niej garściami i to pod każdym możliwym względem. Możliwe stanie się edytowanie zdjęć na niespotykanym dotąd poziomie - rozszerzanie kadru, poprawianie jego jakości, usuwanie niechcianych elementów, a nawet generowanie nowych obiektów. Smartfony będą umożliwiać zamianę tekstu na obraz, dzięki czemu wystarczy opisać czego potrzebujemy, a algorytmy AI nam to wygenerują. Samsung Galaxy S24 zbliży do siebie ludzi, bo będzie pozwalał na tłumaczenie rozmów na żywo, a także wzmocni głos rozmówcy znajdującego się w głośnym środowisku, dzięki czemu usłyszymy go wyraźniej. Telefony zyskają integrację z ChatemGPT oraz Google Bardem, dzięki czemu algorytmy będą czekać w pogotowiu, żeby pomóc nam w życiu codziennym. A to dopiero ułamek możliwości, jakie dostaniemy w swoje ręce.