Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity

Ostatnio obejrzałem w internecie materiał, w którym prowadzący przeprowadzał sondę uliczną wśród młodych ludzi, można powiedzieć, że należących do pokolenia Z, którym zadał jedno pytanie - po czym poznać millenialsa? Ze zgrozą zauważyłem, że mając ponad 30 lat jestem już zaliczany do starszych ludzi, ale dopiero odpowiedzi zjeżyły mi włos na głowie. Dowiedziałem się, że starsi ludzie chowają skarpetki, używają Messengera i korzystają z tabletu. Pierwsza pozycja jest dla mnie dziwna, bo wystające skarpetki zawsze były obciachem, Messenger jest całkiem wygodny, ale dopiero zaliczenie tabletu do atrybutów millenialsa oburzyło mnie po całości. Jak można tak szkalować wygodne urządzenia?

Tablet to nie jest przerośnięty smartfon

To dwie różne kategorie urządzeń, które więcej dzieli niż łączy. Tablet ma większe możliwości w zakresie pracy biurowej, wielozadaniowości, ale i w rozrywce. Zacznijmy od początku. Oprogramowanie tabletu powstało z myślą o wielozadaniowości i pracy na wielu oknach. HUAWEI MatePad 11.5 2025 obsługuje tryb podzielonego ekranu, w którym obok siebie uruchomicie dwie aplikacje, np. dokument tekstowy i przeglądarka. Co więcej - ulubione zestawy aplikacji możecie zapisać, żeby wywoływać je błyskawicznie w przyszłości. Do tego dwie dodatkowe aplikacje mogą działać w trybie pływającego okienka, więc ostatecznie możecie korzystać z 4 różnych aplikacji. Nie da się tak zrobić na zwykłym smartfonie, bo jego oprogramowanie nie powstało z myślą o takich rozwiązaniach. Tymczasem na tablecie to naturalna forma działania, która znacząco ułatwia pracę. Nawet teraz mam otwarte okno edytora tekstu, tabelkę ze specyfikacją, a na wierzchu okienko odtwarzacza wideo. I to wszystko działa płynnie.

Do pracy biurowej oraz nauki przydaje się również fizyczna klawiatura, która jest w zestawie sprzedażowym HUAWEI MatePad 11.5 2025. Ten wpis został w całości napisany przy użyciu fizycznej klawiatury HUAWEI Smart Keyboard. Mogłem wrzucić tablet do plecaka i wyjść na zewnątrz. Powiecie, ale przecież to samo potrafi zrobić laptop. Tak, ale wszystko rozchodzi się o wymiary urządzeń i czas pracy na jednym ładowaniu. HUAWEI MatePad 11.5 oferuje do 14 godzin ciągłego oglądania wideo, laptop podda się po kilku godzinach. Tablet jest znacznie bardziej mobilny, bo jest kompaktowy i lekki. Razem z klawiaturą waży około 1 kg, więc tyle, co nic. Przy pracy z tekstem mam zapewnione kilkadziesiąt godzin działania i co najlepsze - jest to cały czas tak samo wydajne urządzenie. Smartfona nawet nie biorę pod uwagę, bo zanim napisałbym sensowne zdania, to moje palce miałyby dość.

Napisanie prawie dwóch tysięcy słów na smartfonie to droga przez mękę i sposób na to, żeby nie dotykać telefonu przez kilka najbliższych dni. Wiem coś o tym, bo próbowałem wielokrotnie tak pisać, ale zawsze kończyło się to niepowodzeniem. Tymczasem tablet z dołączaną klawiaturą fizyczną to najlepszy substytut laptopa, a do tego wymarzone narzędzie do pracy. O wiele łatwiej zabrać go do kawiarni, do parku na ławkę, czy nawet do pociągu. Nie zliczę sytuacji, w których ratował mnie w samolocie, gdy trzeba było pilnie dokończyć tekst i obrobić zdjęcia, ale również służył do rozrywki i to jest kolejna kwestia, w której tablet przewyższa smartfon.

Tablet idealnie nadaje się do konsumpcji treści

Zwłaszcza gdy ma taki ekran jak HUAWEI MatePad 11.5 2025. Ten tablet może pochwalić się matowym wyświetlaczem z technologią PaperMatte, która redukuje do 99 proc. refleksów światła padających na ekran. Co to oznacza? Matowa powłoka pochłania światło, dzięki czemu nawet w słoneczne dni korzystanie z tabletu jest wygodne i nie męczy wzroku. Dodatkowo najnowszy tablet HUAWEI wykorzystuje technologię polaryzacji kołowej. Co to takiego? To rozwiązanie, które przekształca światło ekranu w miękką poświatę, co prowadzi do mniejszego zmęczenia oczu i mózgu. Idealnie sprawdzi się podczas dłuższych sesji z urządzeniem.

Studenci i uczniowie docenią tryb e-książki, który umożliwia korzystanie z tabletu jak z czytnika e-booków, ale o znacznie większych możliwościach. W końcu na czytniku nie zrobicie kolorowych notatek, nie sporządzicie mapy myśli i nie dodacie notatek głosowych i obrazów. To wszystko umożliwia tablet wraz z aplikacją Notatki. Nie zrobicie tak na smartfonie, bo jego ekran jest błyszczący, więc nie dość, że męczy wzrok, to takie treści wyglądają gorzej. Nie mówiąc już o tym, że pełne słońce jest dla smartfonów sporym wyzwaniem, które po części da się zrekompensować wyższą jasnością, ale uwierzcie mi - nadal odstaje to od matowego ekranu. Gdybym miał dżina, który spełnia życzenia, to poprosiłbym go o dodanie ekranów PaperMatte do wszystkich urządzeń. Co więcej - matowy ekran sprawdza się lepiej nie tylko podczas pracy w słońcu, ale również w sztucznym świetle. Komfort korzystania przebija wszystkie ekrany, z których korzystaliście do tej pory i gwarantuję wam, że jeżeli raz takiego spróbujecie, to nie będziecie chcieli wrócić do klasycznych rozwiązań.

Ekran HUAWEI MatePad 11.5 2025 ma jak sama nazwa wskazuje ekran o przekątnej 11.5 cala. Charakteryzuje się proporcjami ekranu 3:2, co świetnie sprawdza się zarówno w pracy, nauce, jak i rozrywce, bo umożliwia wyświetlanie więcej treści. Taki ekran pozwala na wygodniejsze edytowanie dokumentów, ale również rysowanie. I tu się na chwilę zatrzymajmy. HUAWEI MatePad 11.5 2025 obsługuje rysik HUAWEI M-Pencil 3. Gen. W połączeniu z aplikacją GoPaint możecie tworzyć cyfrowe dzieła. Możliwości ogranicza tylko wyobraźnia i ewentualnie niedostatki w zmyśle artystycznym. Na smartfonie nie zrobicie takich rysunków, bo to fizycznie niemożliwe.

Tablet jest lepszy od smartfonu w rozrywce

W przypadku konsumpcji treści, bo przecież nie samą pracą i nauką żyje człowiek, ma wątpliwości, że rozmiar ma znaczenie. Nieporównywalnie lepiej ogląda się treści na 11.5 calach niż na 6,5 czy 6,7 calach. Większy ekran to większe możliwości, ale również lepsze kinowe doświadczenia. Dodajmy do tego układ czterech głośników, które zapewniają znacznie lepsza jakość dźwięku niż w przypadku smartfonów i w efekcie otrzymujemy maszynę do konsumpcji treści. I to nie tylko filmów i seriali, bo przecież słuchanie muzyki na dobrym zestawie audio to sama przyjemność. Duży ekran może być również centrum rozrywki w rodzaju karaoke. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że ta zabawa zaczyna odradzać się w młodszym pokoleniu.

Nie wiem, czy wiedzieliście, ale ponad 70 proc. użytkowników tabletów dzieli się nimi z innymi, głównie z domownikami. Smartfony są bardziej osobiste, tymczasem tablety stanowią centrum domowej rozrywki. Sam wpisuję się w ten trend, bo dostęp do tabletu mają wszyscy moi domownicy, którzy wykorzystują go do różnych celów. Moje dzieci grają na nim i oglądają bajki, starsza córka dodatkowo wykorzystuje go do nauki angielskiego, a żona ogląda tutoriale z różnych zainteresowań. Wszyscy mniej korzystają ze smartfonów, ale i tak ważna dla mnie jest ochrona ich wzroku. Dlatego doceniam, gdy w tablecie HUAWEI MatePad 11.5 2025 znajdziemy funkcje ochraniające oczy tak jak wspomniana wcześniej polaryzacja kołowa, ale również ograniczanie emisji niebieskiego światła i ograniczenia migotania. To wszystko potwierdzone jest certyfikatami TUV Rheinland oraz SGS.

Tablet już dawno nie jest przerośniętym smartfonem

To multimedialne centrum pracy, nauki i rozrywki, którego wszechstronność zostawia w tyle smartfony. Doskonałą okazją do sprawdzenia tego na własnym przykładzie jest promocja, która Huawei przygotował z okazji premiery swojego najnowszego urządzenia. W jej ramach za HUAWEI MatePad 11.5 2025 w zestawie z fizyczną klawiaturą zapłacicie 1599 zł, a w zestawie wzbogaconym o rysik 1799 zł. To o 200 zł taniej niż sugerowana cena detaliczna.

Paweł Grabowski 25.08.2025 08:51

