Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes

Elon Musk w swoim portfolio posiada wachlarz firm z obejmujący liczne poddziedziny nauki, techniki i technologii: Teslę, SpaceX, Neuralink, X Corp. oraz xAI. Teraz do tego grona dołącza Macrohard - nowe przedsięwzięcie, którego ambicją jest stworzenie "firmy zajmującej się wyłącznie oprogramowaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję", mogącej w przyszłości stać się rywalem Microsoftu.

"Macrohard" to najnowszy poważny projekt Elona Muska

Musk ogłosił projekt w swoim wpisie na platformie X, podkreślając, że choć nazwa "Macrohard" ("przeciwieństwo" Microsoft) jest żartobliwa, to pomysł jest w pełni realny.

"To gra słów, ale projekt jest jak najbardziej prawdziwy" - stwierdził. Jak dodał, "skoro takie firmy jak Microsoft same nie produkują sprzętu, w zasadzie możliwe jest ich całkowite zasymulowanie za pomocą sztucznej inteligencji".

Według przedstawionych założeń Macrohard będzie korzystać z modeli Grok, rozwijanych w ramach xAI, by generować setki wyspecjalizowanych agentów AI. Każdy z nich ma być zorientowany na wykonywanie konkretnych zadań - od programowania, przez generowanie i analizę obrazów czy wideo, aż po testowanie oprogramowania. Musk zapowiedział również możliwość tworzenia tzw. wirtualnych agentów użytkowników, którzy symulowaliby interakcję z aplikacjami aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

- Budujemy wieloagentową firmę programistyczną, w której Grok powołuje do życia setki agentów programistycznych i generatywnych, a następnie emuluje ludzi korzystających z oprogramowania w maszynach wirtualnych, aż rezultat będzie znakomity. [...] To wyzwanie w makroskali i trudny problem z twardą konkurencją

Projekt ma być wspierany przez superkomputer Colossus rozwijany przez xAI w Memphis. Musk potwierdził, że firma planuje zakup milionów procesorów graficznych Nvidia, by móc konkurować z OpenAI czy Metą w wyścigu o moc obliczeniową potrzebną do trenowania najnowszych modeli sztucznej inteligencji.

Choć Macrohard brzmi jak żart wymierzony w Billa Gatesa i Microsoft, intencje Muska są poważne. Nazwa firmy - jako znak towarowy - została zgłoszona do amerykańskiego urzędu patentowego. Przedłożone zgłoszenie "Macrohard" obejmuje szeroki zakres zastosowań: od oprogramowania do generacji tekstu i mowy, przez narzędzia wspierające programowanie i projektowanie, po tworzenie gier komputerowych z udziałem AI.

Musk w swoich wypowiedziach nie kryje, że przedsięwzięcie to celowa próba wejścia w bezpośrednią rywalizację z gigantem z Redmond, który w ostatnich latach mocno zainwestował w OpenAI i rozwój Copilota w Windowsie i pakiecie Office.

Żartobliwy szyld Macrohard wpisuje się w szerszą strategię miliardera, który coraz częściej pozycjonuje swoje spółki jako przedsiębiorstwa skupione na AI i robotyce. Tesla ma być „firmą AI i robotyki”, konikiem xAI są modele generatywnej sztucznej inteligencji, a teraz Macrohard ma sprawdzić, czy sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić całe biuro pełne programistów.

Czy Microsoft rzeczywiście otrzyma wkrótce konkurenta stworzonego w całości przez AI - pozostaje pytaniem otwartym. Pewne jest jedno: Musk, jak zwykle, mierzy w projekt, który balansuje na granicy prowokacji i technologicznej rewolucji.

Malwina Kuśmierek 25.08.2025 07:49

