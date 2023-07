Elon Musk chce zrozumieć naturę wszechświata. Właśnie powiedział, jak chce to osiągnąć

Obecnie Elon Musk kojarzy się bardziej ze sceptycznym podejściem do sztucznej inteligencji i negatywnym nastawieniem do obecnych gigantów, twórców generatywnej AI (co zamanifestował w liście otwartym oraz licznych Tweetach), jeszcze kilka lat temu był mecenasem owej technologii. Ba, w 2018 roku sam chciał zasiąść na fotelu szefa OpenAI.



Choć miliarder większość swojego czasu poświęca na zarządzanie Twitterem, to w kwietniu udało mu się znaleźć czas na formalne założenie nowej firmy zajmującej się AI oraz środki na zakup 10 tysięcy kart graficznych. Ponadto od tygodni krążą plotki o podjęciu przez Elona Muska współpracy z byłymi pracownikami DeepMind i OpenAI. Cóż, teraz to już nie plotki - najbogatszy człowiek świata właśnie oficjalnie ogłosił założenie xAI.