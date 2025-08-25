/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić

Od kiedy wyposażyłem się w komputer stacjonarny, to nigdy go nie wyłączam, a jedynie usypiam. Sprawdziłem, ile taka przyjemność kosztuje.

Piotr Grabiec
czy-oplaca-sie-odlaczac-komputer-od-pradu-ile-energii-pobiera-pc
REKLAMA

Już lata temu, jeszcze zanim Apple wprowadził do sprzedaży maszyny z chipami Apple Silicon, porzuciłem notebooka na rzecz komputera stacjonarnego. Wymieniłem swój wysłużony laptop, którym był MacBook Air (2007), na malutkiego Maka mini z procesorem Intel Core i3. Do pracy w terenie służą mi od tego czasu tablety z rodziny iPad, obecnie w połączeniu z klawiaturą Magic Keyboard.

Od kiedy mam komputer stacjonarny z macOS, którym dziś jest czwarty już Mac mini, tym razem z Apple M4 Pro, nie wyłączam go zaś wcale. Zamiast tego go usypiam - dzięki temu system operacyjny może w tle synchronizować dane z chmurą iCloud, odbierać powiadomienia itd. Jak do niego siadam, to po sekundzie jest już gotów do pracy. To prawdziwy komfort, z którego nie chciałbym rezygnować.

REKLAMA

Ile prądu pobiera komputer w trybie uśpienia?

Ostatnio wyposażyłem się w miernik prądu i biegam teraz po mieszkaniu jak kot z pęcherzem, bo podłączam go po kolei do wszystkich gniazdek, w które wpięta jest elektronika. Kolejno sprawdzam, ile energii pobierają urządzenia podczas pracy oraz w trybie uśpienia - szukam tych, które mógłbym obwinić za to, że rachunki za wysoką kwotę na rachunkach za prąd. Testów przeprowadziłem już całkiem sporo:

Następny w kolejce był Mac mini w połączeniu z monitorem Apple Studio Display.

Sprawdziłem już, ile energii pobiera Mac mini w trakcie pracy. Co jednak z czasem, gdy jest w trybie uśpienia? Maszyna spędza w nim w końcu 16 godzin dziennie, gdyż współcześnie komputer stacjonarny służy mi wyłącznie do pracy. Do komunikacji służy mi telefon, do oglądania filmów i seriali telewizor, do grania konsole, a czytam na tablecie albo na czytniku e-booków.

Aby sprawdzić, ile właściwie płacę za to, że Mac mini synchronizuje dane w tle, a do tego szybko się wybudza, podłączyłem do gniazdka listwę zasilającą, w którą wpięte są kable zasilające od komputera i od monitora, poprzez miernik prądu. Potem sprawdziłem, ile średnio sprzęt pobiera z gniazdka energii na godzinę. Okazuje się, iż znacznie mniej, niż się spodziewałem - jedynie 0,018 kWh.

Zakładając, że Mac mini spędza w trybie uśpienia 16 godzin dziennie, to dzienny pobór prądu można szacować na poziomie 0,288 kWh, a to 105,12 kWh rocznie. To dużo, czy mało? Wszystko zależy od tego, ile faktycznie płacimy za energię elektryczną. Informacji na ten temat nie znajdziemy jednak na pierwszy rzut oka na rachunku za prąd, na którym wyszczególniono z tuzin pozycji.

REKLAMA

Aby obliczyć, ile płacę za prąd, który zużywam, zsumowałem koszty oznaczone jako stałe i odjąłem tę kwotę od tej, jaką musiałem zapłacić mojemu dostawcy energii. Pozostałą część podzieliłem przez zużycie i wyszło mi, że cena 1 kWh oraz jej dostarczenia to w moim przypadku 0,91 zł. Łatwo policzyć, że za to, że Mac mini po pracy przechodzi w stan uśpienia, kosztuje mnie 95,66 zł rocznie.

No i teraz się zastanawiam, czy nie wymienić listy na taką z guzikiem, gdyż dosięgam do niej stopą i mógłbym łatwo komputer odpalać rano i gasić wieczorem.

REKLAMA
Piotr Grabiec
25.08.2025 07:00
Tagi: AppleKomputeryMacmacOS
Najnowsze
8:51
Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity
Aktualizacja: 2025-08-25T08:51:49+02:00
8:48
Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów
Aktualizacja: 2025-08-25T08:48:00+02:00
7:49
Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes
Aktualizacja: 2025-08-25T07:49:09+02:00
7:00
Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-08-25T07:00:00+02:00
6:30
Nadzieja dla chorych na depresję. "Po kilkudziesięciu latach wreszcie poczuł radość"
Aktualizacja: 2025-08-25T06:30:00+02:00
6:15
Co Android mógłby przejąć z iPhone’a? Stan na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-25T06:15:00+02:00
6:00
Belkin Chargin Case? To moje ulubione etui do Switcha 2 ładuje konsolę
Aktualizacja: 2025-08-25T06:00:00+02:00
18:07
Trump podjął decyzję, Poczta Polska nie wysyła paczek. Wojna celna dotarła do naszego kraju
Aktualizacja: 2025-08-24T18:07:00+02:00
17:45
Piekielny ogień dla naszych śmigłowców Apache. Przepali pancerz każdego czołgu
Aktualizacja: 2025-08-24T17:45:00+02:00
17:04
Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni
Aktualizacja: 2025-08-24T17:04:44+02:00
16:00
Labubu połączyło Polaków. Ale symbolu konsumpcji szukajmy gdzie indziej
Aktualizacja: 2025-08-24T16:00:00+02:00
15:45
Stworzyli idealną ulicę. Wystarczyło ją... zniszczyć
Aktualizacja: 2025-08-24T15:45:00+02:00
15:30
Maszt niczym Dino na Wilanowie. Nie chcą go w prestiżowej dzielnicy i już
Aktualizacja: 2025-08-24T15:30:00+02:00
11:00
Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują
Aktualizacja: 2025-08-24T11:00:00+02:00
7:51
Chińskie roboty z macicą? To fake, ale daje do myślenia
Aktualizacja: 2025-08-24T07:51:00+02:00
7:41
Ile płacę za internet? Sprawdziłem, ile router żre prądu
Aktualizacja: 2025-08-24T07:41:00+02:00
7:31
Pożegnaj baterie paluszki AA. Nowe ogniwa zasilą myszkę światłem z lampy
Aktualizacja: 2025-08-24T07:31:00+02:00
7:21
Clankery podbijają internet. Meatbagi też mają swoje za uszami
Aktualizacja: 2025-08-24T07:21:00+02:00
7:11
Jaki smartwatch sportowy wybrać? Przegląd najlepszych modeli 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-24T07:11:00+02:00
7:01
iOS spowalnia iPhone'a - Apple już tego nie ukryje. Ale i tak chcesz, by to robił
Aktualizacja: 2025-08-24T07:01:00+02:00
18:16
Klient: "co zrobić ze zużytym tonerem?" Po rozmowie stwierdza, że wyrzuci do śmietnika
Aktualizacja: 2025-08-23T18:16:01+02:00
17:45
Kiedyś to było... Dlaczego wszystkie telefony wyglądają tak samo?
Aktualizacja: 2025-08-23T17:45:00+02:00
17:30
Europa i Japonia chcą ratować ludzkość. Polecą na asteroidę Apophis
Aktualizacja: 2025-08-23T17:30:00+02:00
17:00
To koniec klasycznych przeglądarek internetowych. Mamy nowy sposób komunikacji z komputerem
Aktualizacja: 2025-08-23T17:00:00+02:00
16:30
Chińska łączność hipersoniczna miażdży NATO. Nanosekundy przewagi
Aktualizacja: 2025-08-23T16:30:00+02:00
16:00
820 ciężarówek śmieci. Co z Wami? Śmiecicie w lasach na potęgę
Aktualizacja: 2025-08-23T16:00:00+02:00
15:30
Ale tak na serio - po co ci aż tak duży telewizor?
Aktualizacja: 2025-08-23T15:30:00+02:00
15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Aktualizacja: 2025-08-23T15:00:00+02:00
13:04
To się naprawdę dzieje. Trump bez pardonu inwestuje w Intela
Aktualizacja: 2025-08-23T13:04:58+02:00
7:51
LiDAR odsłonił tajemnicę. Forteca była tuż przed naszymi oczami
Aktualizacja: 2025-08-23T07:51:00+02:00
7:41
Pilnie potrzebujemy cenzury. Inaczej świat eksploduje
Aktualizacja: 2025-08-23T07:41:00+02:00
7:31
Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?
Aktualizacja: 2025-08-23T07:31:00+02:00
7:21
Strzelać czy zakazać? Bronią fajerwerków... Szewczykiem Dratewką
Aktualizacja: 2025-08-23T07:21:00+02:00
7:11
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 roku 
Aktualizacja: 2025-08-23T07:11:00+02:00
7:00
Będą czytać myśli. Implant rozpozna, co mówimy zanim to powiemy
Aktualizacja: 2025-08-23T07:00:00+02:00
19:58
Wykopali wielką dziurę. Wsadzą do niej detektor promieniowania
Aktualizacja: 2025-08-22T19:58:50+02:00
19:45
Dlatego kupuję Apple'a. W życiu bym nie odzyskał moich słuchawek
Aktualizacja: 2025-08-22T19:45:40+02:00
18:39
Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety
Aktualizacja: 2025-08-22T18:39:54+02:00
18:04
Ptaki śpiewają o godzinę dłużej. Winne światła dużych miast
Aktualizacja: 2025-08-22T18:04:15+02:00
17:51
Najnowszy Samsung ma mocnego konkurenta. Wygląda jak puderniczka
Aktualizacja: 2025-08-22T17:51:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA