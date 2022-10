No zaraz. Nie po to kupowałem wydajną kartę graficzną, żeby ją ograniczać! Owszem, większość kart ma drugi tryb pracy Eco czy Silent, czy to postaci fizycznego przełącznika, czy też jako opcję w oprogramowaniu. Takie tryby faktycznie ograniczają nieco możliwości karty, ale uzyskujemy dzięki temu niższe temperatury i lepszą kulturę pracy - a w konsekwencji niższe zużycie prądu. A jak zwiększyć energooszczędność bez ograniczenia mocy karty?