Słowo wyjaśnienia należy się również do zastosowanych technologii zaawansowanego skalowania - oprócz NVIDIA DLSS oraz AMD FSR 2.0 jest tu również IGTI. A co to za zwierz? Jest to wewnętrzne rozwiązanie producenta gry i można je zastosować jeśli nie mamy możliwości włączenia do akcji DLSS i FSR 2.0, lub gdy nie przynoszą one zadowalających efektów (np. bardzo słaba karta graficzna).