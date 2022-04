Faktem jest, że gra i bez ray-tracingu wygląda bardzo dobrze i oprawa graficzna będzie się prezentować znakomicie, włączając w to również wiele odbić. Jeśli jednak mamy taką możliwość (i otrzymamy satysfakcjonującą wydajność) to warto jednak go włączyć, gdyż jest on przysłowiową wisienką na torcie. Implementację ray-tracingu w grze można uznać za udaną, chociaż nie jest zmianą gigantyczną, za to na pewno mocno zasobożerną - zwłaszcza jeśli wykorzystamy wysokie ustawienia RT.