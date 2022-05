W końcu mamy okazję przetestować pierwszą grę z obsługą FSR 2.0, a jest nią Deathloop. Największą zmianą w stosunku do FSR 1.0 jest włączenie do akcji mechanizmów temporalnych i dało to naprawdę niesamowite efekty. Przesadzam? To zanim podam cyferki i pokażę różnicę, zerknijcie sobie na to porównanie: