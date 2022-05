Na pierwszy rzut oka widać, że Evil Dead: The Game wygląda przyzwoicie, ale nie jest to żaden graficzny wymiatacz. Minimalne wymagania wersji PC ujawnione przez producenta to zaledwie karta graficzna GeForce GTX 1060/Radeon RX 580, a zalecane to GeForce GTX 1070 Ti/Radeon RX 5600 XT. W ustawieniach graficznych PC znajdziemy zaledwie podstawowe opcje wyboru jakości.