Przy takich samych ustawieniach DLSS będzie nieco wydajniejszy, ale nic w tym dziwnego, jako, że wymaga on specjalizowanych układów Tensor, które znajdują się wyłącznie w kartach GeForce RTX. FSR 2.0, pomimo że nie daje aż takiego przyśpieszenia, to oddaje nam bardzo zbliżoną jakość obrazu, działając przy tym praktycznie na dowolnej karcie graficznej - czy to GeForce GTX, czy to Radeon.