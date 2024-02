Ważna funkcja trafiła do nju mobile. Tym już nie musisz się martwić

Nju mobile to marka, która należy do Orange, więc klienci tego operatora mogą liczyć przede wszystkim na zasięg pomarańczowej firmy z Francji. Niektóre technologie też przechodzą z Orange do nju mobile. Tak jest w tym przypadku – rzecznik firmy, Wojciech Jabczyński potwierdził, że usługa Bezpiecznego Roamingu jest dostępna dla klientów nju mobilne w planie podstawowym.