Polacy polubili się z 5G i wysyłają miliardy SMS-ów. Orange chwali się danymi za 2024 rok

Musimy jednak mieć z tyłu głowy, że prawdziwe 5G w Polsce wystartowało dopiero na początku ubiegłego roku. Za nami pierwsze miesiące działania piątej generacji sieci komórkowej w naszym kraju. Orange cały czas rozwija infrastrukturę 5G w paśmie C – pod koniec roku 2024 miał do dyspozycji ponad 3000 stacji bazowych pozwalających podłączyć się do najszybszego internetu mobilnego. Jeśli chodzi o internet stacjonarny, to 80 proc. danych przesłano poprzez światłowód. Pokazuje to, że wieloletnie inwestycje się opłacają. To dobrze, że Polacy mają coraz lepszy dostęp do światłowodu, który zastępuje tradycyjne wolne kable miedziane.