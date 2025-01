Dają rok światłowodu za darmo. I to takiego szybkiego

Jako że mamy tu okres zobowiązania na 23 miesiące, to po pierwszych 12 miesiącach gratis musimy się liczyć z miesięczną opłatą na poziomie 134,99 zł. W obu przypadkach – niezależnie czy wybierzemy pakiet z telewizją i 73 kanałami, czy 37 kanałami oraz usługą F-Secure. Sam internet co prawda jest w gratisie przez pierwszy rok, aczkolwiek przez całą umowę obowiązuje dodatkowa opłata 4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu. Czyli od 1 do 12 mies. będziemy płacić 4,99 zł/mies., a od 13 do 23 mies. opłata będzie wynosić 140 zł/mies.