Nie chcą masztu w swojej okolicy. Martwią się o swoje zdrowie i o jakość plonów

Rdn.pl informuje, że mieszkańcy chcieliby móc sami stworzyć raport oddziaływania na środowisko, by móc dowieść, że maszt by im zaszkodził. Nie zgadzają się z sytuacją, w której to inwestor przygotowuje stosowny dokument. Ich zdaniem jest sędzią we własnej sprawie, więc najwyraźniej chcą… odwrócenia ról.