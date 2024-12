Nie chcą masztu w swojej okolicy. Mówią o... wilkach i rysiach

To fascynujące, jak argumenty przeciwko inwestycjom przenikają, nawet jeśli do końca nie pasują do sytuacji. Coraz częściej niechętni budowie ogromnych farm fotowoltaicznych czy wiatrowych wykorzystują hasła, które dotychczas spotykane były przy protestach anty-5G. Teraz z kolei ochrona przyrody staje się tematem przy okazji próby powstrzymania postawienia ogromnego masztu. Wydaje się jednak, że w tym przypadku inwestycja aż tak bardzo nie ingeruje w krajobraz, jak wspomniane instalacje OZE, które faktycznie pochłaniają połacie terenu.