Operator próbuje wybudować maszt. Mieszkańcy protestują, a radni piszą do ministra

Jest troska o zdrowie oraz strach, że spadnie wartość działek. To nic, że według polskich naukowców nic nie wskazuje na to, aby był to racjonalny lęk. Nie ma dowodów świadczących o tym, że obecność masztów zmniejsza ceny gruntów. Nie mówiąc już o rzekomym negatywnym wpływie na zdrowie.