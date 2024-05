"Obrońca praw człowieka" stanął po stronie protestujących przeciwko masztowi. Polski instytut błyskawicznie obalił mity  

„Kurier Szczeciński” wrócił do sprawy masztu na osiedlu w Kołobrzegu. Sprawa ciągnie się od kilku lat. Doszło do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla okolicy osiedla. Według planu nie mogą powstać obiekty wyższe niż 18 m. To miało odstraszyć operatorów, ale jak się okazuje na działce należącej do PKP powstanie maszt o wysokości… 17,95 m.