T-Mobile nie kończy promocji. Lepsze 5G dłużej dostępne

5G Bardziej od T-Mobile - (tak nazywa się 5G w paśmie C operatora) – dociera do 1/4 wszystkich mieszkańców kraju. I jak zapowiada spółka, za sprawą kolejnych stacji bazowych wynik będzie lepszy.



Obecnie działa 2129 stacji bazowych, a pod koniec kwietnia uruchomiono 38 nowych nadajników. Poprawiono zasięg w miejscach, gdzie już był – m.in. w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach i Zabrzu - a także uruchomiono 5G Bardziej o prędkości pobierania do 1 Gb/s w nowych punktach: m.in. w Bielsku-Białej, Oświęcimiu oraz Lidzbarku Warmińskim.