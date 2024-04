Smartfon i abonament razem czy osobno? Orange ma nową ofertę

Z prostej matematyki wynika, że za smartfon w ciągu trzech lat zapłacimy zaledwie… 504 zł, niezależnie od tego, jaki model wybierzemy. Jeśli porównamy kwoty urządzeń w sklepach z elektroniką lub u innych operatorów bez umowy, są one wyższe – moto g34 5G to koszt ok. 650 zł, A15 5G ok. 750 zł. Wybierając ofertę wraz z abonamentem XS oszczędzamy od 150 do 250 zł na samym smartfonie, co w przypadku budżetowych urządzeń ma znaczenie. Ceny te stanowią znaczącą część wartości telefonów, więc z tego względu oferta wydaje się być opłacalna.