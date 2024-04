Czekasz na technika Orange? Oto jak śledzić na żywo status montażu i naprawy

Po podpisaniu umowy na usługi telekomunikacyjne, w tym internet stacjonarny, telefon i telewizję, trzeba spotkać się z technikiem, który podłączy niezbędny sprzęt w wybranym przez nas okienku czasowym. Jeśli pracujemy zdalnie, to sprawa jest ułatwiona, ale co w sytuacji, gdy spędzamy większość dnia w zakładzie pracy lub - co gorsza - w ostatniej chwili zmieniły nam się plany?