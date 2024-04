Play ulepsza ofertę na kartę. Można zgarnąć jeszcze więcej gigabajtów

Na blogu Play, operator poinformował, że ulepszył pulę gigabajtów, które można otrzymać w ciągu roku – teraz jest to aż 5400 GB, zamiast dotychczasowego 5000 GB. Wydaje się, że różnica jest mała, natomiast 400 GB do wykorzystania w sieci bezprzewodowej to naprawdę sporo. Aby jednak móc skorzystać z takiej opcji, nowi klienci będą musieli postawić na jeden z pakietów bez limitu: XL 5G lub UA XL 5G, które kosztują 45 zł/mies. i gwarantują odpowiednio podstawowe 60 i 50 GB.