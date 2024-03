Tak 5G zyskuje w Polsce. Orange pokazał podsumowanie

W podsumowaniu Orange nie zabrakło kluczowych informacji dotyczących rozwoju 5G pomarańczowego operatora. Firma twierdzi, że w całej Polsce ma 1305 bazowych działających w częstotliwości 3600 MHz należącej do sieci 5G – te są dostępne w aż 154 lokalizacjach – zarówno miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Już pod koniec stycznia 2024 zasięg obejmowało ponad 16 proc. Populacji kraju, natomiast udział będzie jeszcze większy – niedługo ma być to 25 proc., a do końca 2024 r. w Polsce ma działać ponad 3000 stacji bazowych.