T-Mobile potężnie rozwinął zasięg superszybkiego 5G. Możliwe, że i ty masz dostęp

Szybsze 5G nie jest uruchamiane wyłącznie w największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach: technologia dostępna jest w ponad 330 lokalizacjach w całej Polsce – na stronie internetowej operatora można sprawdzić aktualną mapę zasięgu 5G (i 5G Bardziej). Superszybka sieć z prędkością pobierania do 1 Gb/s dostępna jest dla wszystkich klientów usług abonamentowych T-Mobile (z taryfą T), ale także dla użytkowników na kartę (GO! M, GO! M+UA, GO! L), T-Mobile Mix czy klientów Red Bull Mobile.