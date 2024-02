5G właśnie stało się lepsze. Ci operatorzy bardzo poprawili zasięg w Polsce

Oczywiście tak szybki rozwój wymaga przede wszystkim pozwoleń od UKE. Uruchamianie następnych stacji bazowych działających w paśmie C nie zależy wyłącznie od działania samej firmy, ale także od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. T-Mobile tym sposobem zbliżyło się do celu, jakim jest uruchomienie ponad 2000 stacji bazowych 5G Bardziej w całej Polsce. Niemiecki operator powinien go zrealizować w najbliższych tygodniach – wtedy 5G w paśmie C T-Mobile dotrze do 26 proc. populacji.